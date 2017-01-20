Terörle mücadele operasyonları

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ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonda dün tespit edilen 10 sığınak, 8 depo ve yaşam alanı kullanılamaz hale getirilirken, 12 iş birlikçi yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün yaşanan "Önemli yurt içi olaylar" ve "Günlük faaliyetlere" ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sürdürülen operasyonlar kapsamında, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir tabanca şarjörü, 120 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 70 kalaşnikof fişeği, 2 adet 20 milimetrelik anti-personel etkili infilaklı mühimmat, akü, muhtelif yaşam malzemesi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Ayrıca tespit edilen 10 sığınak, 8 depo ve yaşam alanı kullanılamaz hale getirilirken, iki el yapımı patlayıcı da imha edildi. Operasyonlarda 12 iş birlikçi yakalandı.

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde ise bir aracın bagaj bölmesine gizlenmiş vaziyette 4 adet M-16 piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, piyade tüfeklerine ait 17 şarjör, 607 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilirken, araç içerisindeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak merkezde düzenlenen operasyonda ise tespit edilen patlamamış bir mühimmat imha edildi.

- Yasa dışı sınır geçişleri

Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında dün, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 6 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 kişi yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda 11 bin 610 paket sigara, 3 cep telefonu ile 2 bin 997 ilaç ele geçirildi.

Ayrıca Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan Irak ve İran'dan 2'şer kişi ile Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 99 kişi de yakalandı.