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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta kız öğrenciye cinsel istismar iddiası

20 Ocak 2017 Cuma, 12:31

TOKAT (AA) - Tokat'ta kız öğrenciye cinsel istismarda bulundukları öne sürülen biri servis şoförü 3 kişi tutuklandı.

Kentte servis şoförü olarak çalışan R.Ö'nün lise öğrencisi Z.T'ye cinsel istismarda bulunarak fotoğraflarını çektiği öne sürüldü.

R.Ö'nün arkadaşları A.T.Ç. ve A.M'nin de "Fotoğraf ve görüntüyü gördük." diye kız öğrenciye cinsel istismarda bulundukları iddia edildi.

Öğrencinin durumu aktardığı öğretmeni polise başvurdu. Polis ekipleri, servis şoförü R.Ö. ile diğer zanlılar A.T.Ç ve A.M'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından Z.T'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sevgi evine yerleştirildiği öğrenildi.


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