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PTT AŞ Yönetim Koordinasyon Toplantısı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:39
PTT AŞ Yönetim Koordinasyon Toplantısı

ANTALYA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, son 14 yılda adeta küllerinden doğan PTT'nin kar eden bir kurum haline geldiğini bildirdi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ'nin Yönetim Koordinasyon Toplantısı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Toplantıya telekonferansla katılan Arslan, ulu bir çınar olan PTT'nin ülke açısından önemli olduğunu söyledi.

PTT'nin son 14 yılda adeta küllerinden doğarak ülkenin önemli bir markası haline geldiğine işaret eden Arslan, "PTT, Dünya Posta Birliğinin konsey başkanlığını alarak sektöre yön verecek bir kuruluş haline geldi. Bu bizi gururlandırıyor ve omuzlarımıza yeni sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluk çerçevesinde daha önce 700 olan otomasyonlu iş yeri sayımızı 4 binlere çıkarmış durumdayız." dedi.

Arslan, 40 bin kişilik PTT ailesi olarak bununla yetinmediklerini vurgulayarak, şube olmayan bin 480 ilçe ve beldede PTT Bank olarak hizmet verdiklerini kaydetti.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için birçok yerde "PTTmatikler" kurduklarına da dikkati çeken Arslan, "ePTTAVM ile 2,5 milyon ürün çeşidiyle vatandaşa hizmet veriyoruz. KOBİ'lere ürünlerini pazarlama imkanı sağlıyoruz. Hizmeti insanlarımızın ayağına götürüyoruz. Yaklaşık 700 milyon lira geliri olan ve yılda 200 milyon lira zarar eden PTT, bugün 3 milyara yakın ciro yapan ve bundan da yılda 400 milyon lira kar elde eden bir kurum haline geldi." diye konuştu.

İnsanlara sadece güler yüzleriyle değil, yenilenen binaları ve kurumlarıyla hizmet verdiklerini ifade eden Arslan, dünyanın neresine giderlerse gitsinler, özellikle Dünya Posta Kongresini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmanın övgüleriyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Bu başarıların yeni sorumluluklar yüklediğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"4 yıl boyunca dünya posta sektörünün İstanbul Stratejisi ismiyle anılacak olmasının omuzlarımıza yüklediği yeni bir sorumluluk var. PTT artık küresel bir oyuncu. Bu oyunculuğa bağlı olarak iddiamız yüksek. Üstlendiğimiz misyon ve bu hedeflere 40 bin PTT ailesiyle birlikte ulaşacağız. Son yıllarda yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatı. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir kamu kuruluşu olarak bu görevi yaparken aynı zamanda bir ticari kuruluş olarak hızlı ve büyük adımlarla yürümemiz gerekiyor. Ülkemizin ortaya koyduğu hedeflerine ulaşması açısından gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Bu ekibin bir parçası olarak üzerimize düşeni yapacağız."

- "PTT tarihinin en yüksek gelirini ve karını elde etti"

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise 176 yıllık geçmişi olan şirketlerinin tarihi dönüm noktasında olduğunu vurguladı.

"Artık yeni bir şeyler söylemenin değil yapmanın vaktindeyiz." diyen Bozgeyik, en önemli stratejilerinin insanlığın huzuru, refahı ve geleceği olduğunu belirtti.

Hedeflere ulaşmak için hem PTT çalışanlarının hem de toplumun memnuniyetinin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Bozgeyik, bu yönetim anlayışı ve başarılı olmak için elbirliği ile çalışacaklarını dile getirdi.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen PTT'nin 2016'da en parlak dönemlerinden birisini daha yaşadığını ifade eden Bozgeyik, "Zorluklara rağmen 40 bin kişilik PTT ordusu gece gündüz çalışarak tarihinin en yüksek gelirini ve karını elde etti. Bu çalışanlarımızın başarısıdır. Onurla ve gururla söyleyebileceğimiz, küçümsenemeyecek bir başarı." dedi.

Bozgeyik, 2016 başından itibaren şirketlerinin dinamiklerini gözden geçirerek, PTT'yi dünya markası yapmak için kendilerinden önceki yöneticilerin yaptığı gibi gibi el ele ve omuz omuza vererek çalıştıklarını kaydetti.

PTT'nin dünya markası olması için neler yapılması gerektiğini planladıklarını anlatan Bozgeyik, "Artık dünyanın tanıdığı ve dünya ile entegre olmuş bir PTT var. Önü açılmış, büyüyen bir A.Ş var. Önümüzdeki yıllarda şirketimizi şirketler topluluğuna dönüştüreceğiz. Bilinen, görünen ve saygın bir dünya markasını el birliğiyle yapacağız." diye konuştu.

Toplantı sonunda, üzerinde PTT logosu ve Türk bayrağı bulunan, futbol formasına benzetilen makete katılımcılar anı olarak imza attı.

Geçen yılın faaliyetlerinin kurumsal ve ürün bazında değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, 2017 stratejisi, planlaması ve hedefleri gözden geçirilecek. 4 gün sürecek koordinasyon toplantısına PTT AŞ'nin Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve 81 ilin başmüdürleri katılıyor.

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