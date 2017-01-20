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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne Ticaret Borsası

20 Ocak 2017 Cuma, 12:43
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 0,931 liradan satıldı.Salon satışında dört işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,911 liradan en yüksek 0,931 liradan alıcı buldu.Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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