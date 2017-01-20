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Milletin hizmetindeki okullarda karne heyecanı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:55

MARDİN (AA) - Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen ve "Milletin malı milletin hizmetinde" afişi asılan okullarda öğrenciler, ilk karnelerini aldı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında kapatılarak Bakanlığa devredilen ve adı Mehmet Akif İnan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Şeyhmus Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitler Anaokulu olarak değiştirilen okullarda eğitim gören yaklaşık 500 öğrenci ilk karne heyecanını yaşadı.

Karne dağıtımı dolaysıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, başarılı öğrencilere onur ödülü verildi. Okul Müdürü Nihal Öztürk, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılarak Bakanlığa devredilen okulda açılan 3 yeni okulun müdürlüğünü yaptığını anımsattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Mardinli Şehit Şeyhmus Demir adına okulda bir köşe yaptıklarını aktaran Öztürk, "Milletin hizmetine giren okulda 15 Temmuz şehitlerini unutmayacağız. Öğrencilerimizi, Mardinli Şehit Şeyhmus Demir gibi şehitlerimizin izinde yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

Mehmet Akif İnan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hadracan Çelik, 15 Temmuz'dan sonra milletin hizmetine giren ve milletin malı olan okulda okuduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Şehit Şeyhmus Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi dönem birincisi Elif Altundağ da birinci olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek "Şehit Demir'in, milletin malı milletin hizmetinde adı altında bize bıraktığı miras bıraktığı bu okulda bu başarılara imza atmaktan gurur duyuyorum. Şehidin bıraktığı yolu devam ettireceğim inşallah." diye konuştu.

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