Eğitime ayrılan bütçe 14 yılda 12 kat arttı

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ANKARA (AA) - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) gerçekleştirilen, "Rakamlarla Türkiye" çalışmasına göre, eğitim bütçesi 14 yılda 12 kat arttı.

BYEGM'den yapılan açıklamada, "Rakamlarla Türkiye" çalışmasının "eğitim" başlığı altında yer alan son 14 yıldaki gelişmelere ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, eğitime ayrılan bütçenin 14 yılda yaklaşık 12 kat arttığı belirtilerek, 2002'de 7,5 milyar lira olan eğitim bütçesinin, 2016'da 85 milyar lirayı aştığı, artış oranının yüzde bin 40'a ulaştığı vurgulandı.

Derslik ve öğretmen sayılarına ilişkin artışa dikkat çekilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 355 bin 234 olan derslik sayısının, 14 yılda yaklaşık 388 bin yeni derslik eklenmesiyle yüzde 109'luk artışla 2016'da 743 bin 161 olduğu belirtildi.

- "Eğitimin kalitesi yükseltildi"

Ayrıca 2002'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmen sayısı 561 bin 135 iken, 2016'da 900 bin 168'e ulaştığı aktarılan açıklamada, "2003'ten 2006'ya kadar yılda 20 bin öğretmen ataması yapılırken 2006 sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaklaşık 50 bin yeni öğretmeni kadrosuna kattı. Sayısal verilerin gösterdiği artış nitelikte de yükselişi getirdi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı, birebir iletişime daha çok olanak sağlanarak eğitimin kalitesi yükseltildi. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilk ve ortaokullarda 28, genel liselerde 21 öğrenciye 1 öğretmen düşerken, 2015-2016'da ilk ve ortaokullarda 16, genel liselerde 12 öğrenciye 1 öğretmen eğitim vermeye başladı." ifadelerine yer verildi.

14 yılda öğrencilere verilen eğitim desteğinde de çok önemli bir aşama kaydedildiği belirtilen açıklamada, 2002'de 451 bin 550 öğrenci burstan yararlanırken, 2016'da yüzde 234 artışla 1 milyon 508 bin 769 öğrenciye burs verildiği ifade edildi. Burs alan öğrenci sayısıyla birlikte burs miktarlarının da yükseldiği, ilk ve ortaöğretimde 2002'de 13 lira olan burs miktarının 2016’da 185 liraya çıktığı ifade edildi.

Öte yandan 2003'te başlatılan ücretsiz ders kitabı dağıtımı projesiyle bugüne kadar 2 milyar 465 milyon 557 bin 308 kitabın öğrencilere bedelsiz olarak ulaştığı bildirilen çalışmada, üniversite sayılarının da 75'ten 181'e yükseldiği hatırlatıldı.

