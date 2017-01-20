Obama Guantanamo'yu kapatamadan bırakıyor

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WASHINGTON (AA) - ABD başkanlığını bugün Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Barack Obama, Guantanamo'daki hapishaneyi kapatma vaadini yerine getiremeden başkanlıktan ayrılacak.

ABD Savunma Bakanlığı, son olarak Guantanamo'dan 4 tutuklunun daha Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmesiyle tutuklu sayısının dün 41'e düştüğünü açıkladı.

Başkanlığı devralmadan önceki en önemli vaatlerinden biri Guantanamo'daki hapishaneyi kapatmak olan Barack Obama, 2009'da göreve başladıktan hemen sonra Guantanamo'nun bir yıl içerisinde kapatılmasına dair kararname imzalamıştı. İki dönem süren ABD başkanlığı boyunca bu vaadini gerçekleştiremeyen Obama, başkanlığı hala açık bir Guantanamo ve içindeki 41 tutuklu ile Donald Trump'a devrediyor.

- Kendi yapamadı, Kongreye mektup yolladı

Obama, görevinin son gününde tahliyelerden hemen sonra ABD Kongresine Guantanamo'daki hapishanenin kapatılmasını talep eden bir mektup gönderdi.

Mektubunda, 2009 yılında 242 tutuklunun bulunduğu Guantanamo'da 8 yıl sonra sadece 41 mahkumun kaldığını hatırlatan Obama, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ve Senato Başkan Vekili Orrin Hatch'e hitaben, kalan tutukluların başka ülkelere gönderilmesinin tehlikeli olduğunu kaydetti.

Tutukluların ABD'deki askeri hapishanelerde tutulması çağrısında bulunan Obama, "Üst düzey güvenlikli askeri hapishanelerden bugüne kadar kaçan olmadı. Guantanamo'yu açık tutma konusunda ısrar edilen politikalar dışında Kongrenin bu tesisi açık tutmak istemesinin hiçbir gerekçesi yok." değerlendirmesini yaptı.

- Trump karşı çıkıyor

Başkan seçilen Donald Trump ise daha önce Guantanamo'dan tahliyelerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, buradaki mahkumların "çok tehlikeli" oldukları gerekçesiyle serbest bırakılmaması gerektiğini savunmuştu.

Trump, bu ay başındaki mesajında, "Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı. Çok tehlikeli insanlar ve tekrar savaş meydanlarına gitmelerine izin verilmemeli." ifadelerini kullanarak Guantanamo'nun kapatılmasına karşı çıkmıştı.



Trump'ın bu söylemiyle, birçok tutuklunun başka ülkelere gönderildiği Guantanamo'da geride kalan 41 tutuklunun uzun süre daha Guantanamo'da kalabileceği belirtiliyor.