Mersin'deki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 17 iş adamı, savcının itirazı üzerine tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Mustafa G, Murat H, Fayik Ç, Erhan G, Bünyamin D, İsak İ, İbrahim O, Emrah B, Abdullah B, Mustafa D, İbrahim B, Faik B, Demet D, Ali T, Osman Y, Ali M. ve Ali K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına savcı tarafından itiraz edildi.

Yeniden gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Başsavcılığın koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Ocak'ta başlatılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış, 6'sı yurt dışında olduğu belirlenen firari 11 şüphelinin ise arandığı bildirilmişti. Üç gün önce mahkemeye çıkarılan 17 şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.