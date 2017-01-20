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Karnelerini hastanede aldılar

20 Ocak 2017 Cuma, 13:03
Karnelerini hastanede aldılar

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangında yaralanan 3 öğrenciye, karneleri 1,5 aydır eğitimlerinin de devam ettiği hastanede verildi.

Aladağ'da, 29 Kasım'da 12 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaralanan 24 kişiden 8. sınıf öğrencisi Fatma Zehra Altun ile 7. sınıf öğrencileri Emine Pertlek ve Seda Topbaş'ın tedavileri Kozan Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Yangından, 3. kattan atlayıp kurtulan ancak ayakları ve bacaklarında kırıklar oluşan öğrenciler, Aladağ ilçesindeki Sinanpaşa Ortaokulu'ndan tedavilerinin sürdüğü Kozan ilçesindeki Kozan Yatılı Bölge Ortaokulu'na nakledildi.

Öğrencilere, Kozan Devlet Hastanesi'ne, her gün gelen 3 öğretmen birebir ders verdi ve sınav yaptı.

Sınavlarında başarılı olan öğrenciler Altun, Pertlek ve Topbaş, bugün öğretmenleri Raşit Baysal ve Saime Gündüzalp'ten karnelerini hastanede aldı.

Öğrencilerden Emine Pertlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla etüt odasında oturdukları sırada yangını fark ettiklerini ve sonra pencereden atlayarak kurtulduklarını söyledi.

Daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirten Pertlek, "Eğitimimiz hastanede devam etti. Karnemi aldım mutluyum. Sınavlarımızı burada yaptılar, zor değildi." dedi.

Ayağında ve bacağında kırıklar olan öğrenci Fatma Zehra Altun da hastanede derslerine rahat bir şekilde çalışabildiklerini dile getirerek, "Hocalarımız güzel ders veriyordu. Sınavlarımızı da burada olduk. Öğretmenleri sayesinde eğitimimizden geri kalmadık." diye konuştu.

Öğrenci Seda Topbaş ise yangını fark ettiğinde pencereye geldiğini ve vatandaşların açtığı battaniyeye atladığını anlatarak, hastanede verilen derslerin ardından karne almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

- Hastaneyi okula çevirdiler

Öğrencilere hastanede ders veren öğretmenlerden Raşit Baysal, Milli Eğitim Bakanlığının kendilerini çocukların eğitimi için görevlendirdiğini söyledi.

Öğrencilerin başarısından memnun olduklarını anlatan Baysal, "Ben bu kadar mesafe kat edeceklerini ummuyordum. Durumlarından memnunuz, öğrencilerimizin 3'ü de takdir belgesi aldı. Devletimiz ve hastane yönetimi bize gereken yardımı gösterdi. Hastanede bir sınıf ayarlandı, o şekilde çalıştık. Çocuklara birebir eğitim verdik, sınavlarına burada girdiler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazı tahtası da verildi." ifadesini kulladı.

Öğretmen Saime Gündüzalp ise öğrencilerle güzel bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Öğrencilerin tedavisinin sürdüğünü belirten Gündüzalp, "Şu anda çok iyiyiz, karnelerini verdik çok mutlular. Derslerini burada görmelerinden de çok memnunlar, güzel bir süreçti. Eğer ikinci döneme kadar taburcu edilmezlerse burada derslere devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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