Bodrum'da çocuklara karne hediyesi kar oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir okulda karnelerini alan anaokulu öğrencileri, bahçede kendileri için getirilen karı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Aralarında Rus çocukların da olduğu öğrenciler, kartopu oynayarak eğlendi.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir anaokulu, farklı bir karne etkinliğine ev sahipliği yaptı. Daha önce hiç kar görmeyen ve aralarında Rus ailelerin çocuklarının da olduğu öğrenciler için okulun bahçesine bir kamyonet dolusu kar getirildi. İlçeye yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Milas'ın dağlarından getirilen karı gören öğrenciler, bir süre şaşkınlık yaşadı. Daha sonra öğretmenleriyle karda oynayan giren minikler, gönüllerince eğlendi.

Anaokulu Müdürü Gülşah Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiç kar görmeyen çocuklara kar getirdiklerini söyledi. Okulda yaklaşık 40 Rus öğrencinin de eğitim gördüğünü belirten Dönmez, "Rus aileleri gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderiyorlar. Rus ve İngiliz öğretmenlerimiz ağırlıkta çalışıyor." diye konuştu.

Çocuklarla kar topu oynayarak eğlenen okulun Rusça ve İngilizce öğretmeni Anna Karaalioğlu da çocuklara gerçek kış nedir öğretmek için bu etkinliğin gerçekleştirildiğini anlattı. Öğrencilerin eğlenceli dakikalar yaşadığını belirten Karaalioğlu, "Çok eğlenceli ve güzel vakit geçiriyoruz. Bodrum'da kar yağmıyordu o yüzden bu çok güzel bir etkinlik oldu." dedi.