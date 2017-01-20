ABD ordusu tabancalarını değiştiriyor

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ANKARA (AA) - ABD Savunma Bakanlığı, askeri personelin standart tabancalarını değiştirmek için açtığı ihalede Sig Sauer firması ile anlaştığını ve 580 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Modüler Tabanca Sistemi (MHS)" ismiyle bilen ordu envanterindeki standart tabancaları değiştirmek üzere düzenlenen ihaleyi Sig Sauer firmasının ürettiği P320 modelinin kazandığı belirtildi.

İhalenin 580 milyon dolarlık silah tedarikini kapsadığını kaydeden Pentagon yetkilileri, Sig Sauer firmasının ABD ordusu için 280 bin tabanca, aksesuar ve mühimmat üreteceğini bildirdi.

ABD ordusu satın alma sorumlusu Steffanie Easter, "Sanayi ortaklarımız arasındaki tam ve açık rekabet sayesinde ateşli silahlar, mühimmat ve şarjör üretimi alanlarında özel sektörün gelişimini artırdık. Bunun sonucunda ordumuzun askerleri için oldukça üstün bir silah sisteminin üretimi garanti altına alınacak." ifadesini kullandı.

Sig Sauer Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ron Cohen ise ABD ordusuyla yapılan anlaşma hakkında, "Biz, Sig Sauer P320 modelinin ABD ordusu tarafından 'tercih edilen silah' seçilmesiyle gurur duyduk." açıklamasını yaptı.

Beretta firmasının ürettiği ve ABD ordusu tarafından 1985 yılından beri kullanılan M9 modelinin yerini alacak olan Sig Sauer P320, yapılacak testler sonrasında bu yıl içinde ABD ordusunun standart tabancası olarak kullanıma geçecek.

ABD ordusunun standart tabanca alımı için yaptığı ihaleye Sig Sauer firmasının yanında Beretta, Smith & Wesson ve Glock gibi ünlü silah üreticileri de katılmıştı.