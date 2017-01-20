Polisten terör mağduru öğrencilere karne hediyesi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekipleri, terör olaylarından etkilenen 662 öğrenciyi okullarında ziyaret ederek, çeşitli hediyeler dağıttı.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonunun ardından huzur ve güvenliğin sağlandığı Cizre ilçesinde Cudi ve Nur Mahallesindeki Şirgev, Sevgi Yuvası, Ahmet El Cezeri, İsmail Ebul-İz, Metin Bostancı ve İstiklal Anaokullarını ziyaret eden polis ekipleri, bu okullarda okuyan terör mağduru 662 öğrenciye karne hediyesi olarak oyuncak verdi.

Karne hediyesini polislerden alan minik öğrenciler büyük bir sevinç yaşadı.

Polis memuru Murat Cura, Cudi ve Nur Mahallelerinde bulunan 6 okulda eğitim gören öğrencilere yönelik bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Amacımız ilçede yaşanan terör olaylarından etkilenen çocukları sevindirmek. Terörün etkilerinden uzaklaştırmak. Çocukların karnelerini alacağı bu mutlu günde yanlarında bulunarak, polisin ne olduğu, yaptığı görevleri, polisin çocukları ne kadar sevdiklerini anlatabilmek ve hissettirmek." diyen Cura, öğrencilere çeşitli hediyeler verdiklerini belirtti.

Şirgev Anaokulu Öğretmeni Zeynep Kurt ise, karne sevinci yaşadıkları günde kendilerini yalnız bırakmayan emniyet teşkilatına teşekkür ederek, çocukları sevindirdiklerini, bu tür projelerin devamını beklediklerini kaydetti.

Kurt, etkinlikle öğrencilerin polislerle kaynaştığını dile getirdi.