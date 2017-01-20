Devletten şehit ailesine iki katlı ev

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HATAY (AA) - Antakya Belediyesi ve kaymakamlığınca mayıs ayında Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan sözleşmeli er Bestami Güler'in ailesine ev yaptırıldı.

Merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'ndeki evin anahtarının şehit babası Osman Güler'e teslimi sırasında konuşan Kaymakam Eflatun Can Tortop, Türk halkının bu topraklarda rahatça yaşayabilmesi için birçok canın vatan millet savunmasında kendilerini feda ettiğini söyledi.

Şehit babası Güler ile oğlunun şehadet haberini verdikleri sırada tanıştıklarını ve bir eve ihtiyaçları olduklarını belirlediklerini kaydeden Tortop, "Belediyemizin Osman ağabeyimiz için yaptırdığı evin anahtarını teslim ediyoruz. Tekrar baş sağlığı diliyorum, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah bundan sonra bu coğrafyada barış ve huzur içinde yaşayalım." dedi.

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ise şehit Güler gibi vatan toprağını kendilerine emanet eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın kendileri için bir vazife olduğunun altını çizen Kimyeci, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla bu ihtiyacı giderme noktasında bir el birliği yaptık. En güzel hizmetlerimizi bundan sonra da şehidimizin ailesine sunma gayreti içerisinde olacağız. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Şehit babası Güler ise 10 evladı da olsa yine de vatan uğruna hepsini şehit vermeye hazır olduğunu söyledi.

Duygulu anlar yaşayan baba Güler, "Devletimiz sayesinde bu hale geldik, yeni evimiz oldu. Annesi de kanserden ölmüştü. 3 evladım var, yine olsa yine kendim dahi canımı bu vatan için feda ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, her biri 100'er metrekare olan iki katlı yeni evin içinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Bekar olan şehit Güler'in iki kardeşi bulunuyor.