Mahindra, Hisarlar Makina'nın çoğunluk hissesini alacak

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ANKARA (AA) - Dünyanın önde gelen traktör üreticilerinden Mahindra & Mahindra Ltd (M&M), Türkiye'nin önemli tarımsal ekipman üreticilerinden Hisarlar Makina'nın çoğunluk hissesini satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Hindistan merkezli şirketin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, nisan ayında tamamlanması beklenen 71 milyon liralık (yaklaşık 19 milyon dolar) anlaşmadan sonra Hisarlar Makina'nın yüzde 75,1'i M&M, yüzde 18,7'si Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve geriye kalan yüzde 6,2'si şirketin kurucusu olan Türker ailesinin kontrolünde olacak.

Merkezi Mumbai olan M&M, söz konusu yatırımla dünyanın önde gelen tarımsal ekipman pazarlarından biri olan Türkiye ve Avrupa piyasasındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen M&M'nin Genel Müdürü Dr. Pawan Goenka, söz konusu satın alma işlemini küreselleşme hedeflerinde önemli bir kilometre taşı olarak gördüğünü belirterek, "Mahindra Group Hindistan, ABD, Çin ve Japonya gibi pek çok pazarda yer almasının yanı sıra üretim hacmi olarak dünyanın bir numaralı traktör üreticisidir. Agresif bir şekilde küreselleşmeyi hedeflerken, aynı zamanda üretim portföyümüzü çeşitli yeni tarım ekipmanlarını da içerecek şekilde büyütmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

M&M şirketinin Tarımsal Ekipmanlar Birimi Üst Yöneticisi Rajesh Jejurikar da Hisarlar Makina'nın yüzde 45 pazar payıyla toprak işleme ekipmanları konusunda Türkiye'nin lider şirketi olduğunu, satın almanın sadece Mahindra'nın Türkiye ve Avrupa'daki varlığını güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda Hisarlar'ı küresel bir tarımsal ekipman üreticisi haline getireceğini kaydetti.

Türkiye'nin önde gelen toprak işleme ekipmanları, traktör kabini ve bileşenleri üreticilerinden biri olan Hisarlar Makina, gelirlerinin yüzde 35'ini ihracattan sağlıyor. Şirketin 800'ün üzerinde çalışanı bulunuyor.

M&M şirketi, yaklaşık 18 milyar dolar büyüklüğe sahip Mahindra Group'un bünyesinde yer alıyor. Pikap üretimi, bilgi teknolojileri, finansal hizmetler ve turizm alanında Hindistan'ın önde gelen şirketlerinden olan Mahindra Group, aynı zamanda üretim hacmiyle dünyanın en büyük traktör üreticilerinden birisi.

Ana faaliyet alanlarına ek olarak havacılık, tarım, hafif ticari araç üretimi, danışmanlık hizmetleri, savunma sanayi, enerji, endüstriyel ekipmanlar, lojistik, gayrimenkul ve çelik gibi sektörlerde de operasyonları olan Mahindra Group'un da dünya çapında 100 ülkede 200 binden fazla çalışanı bulunuyor.







