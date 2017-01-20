Manisa'da görüntülenen yılan

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MANİSA (AA) - Manisa'da geçen hafta görüntülenen ve uzunluğuyla şaşırtan yılanın tehlikeli olmadığı, "sarı yılan" olarak bilinen türün "tarıma yararlı olduğu" ifade edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zabıta ekibinin Saruhanlı ilçesinde görüntülediği ve yaklaşık 3 metre olduğu tahmin edilen yılanın halk arasında "sarı yılan" olarak da bilinen "Elaphe Sauromates" türünde olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sarı yılan, Türkiye'de uygun habitatın bulunduğu, az bitkili çalılık ve taşlık olan her yerde yayılabilmektedir. Küçük kemirici bir hayvan olan sarı yılan, kuş ve kuş yavruları ile beslendiği gibi kemiricileri de avladığından tarıma yararlı sayılabilen zehirsiz bir yılan türüdür. Bu türün vücut uzunluğu 230 santimetreye kadar görülebilmektedir."

Saruhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memurları, Büyükbelen Mahallesi'ndeki görevin ardından ilçeye dönerken Eski Bağlar mevkisinde, yağmur nedeniyle suyla kaplanan yol kenarında bir yılan olduğunu fark etmiş ve uzunluğuyla dikkat çeken yılanı görüntülemişti.