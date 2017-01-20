20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Kahveci:

20 Ocak 2017 Cuma, 13:32

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili, "Ülke için en sağlıklı karar neyse üyelerimiz onu değerlendirir, o kararı verirler diye düşünüyorum." dedi.

Kahveci, bazı temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Zonguldak'ta, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz'ı ziyaret etti.

Kahveci, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Kamu-Sen'in milli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Türkiye Kamu-Sen'in şehitlerin derdiyle dertlendiğini ifade eden Kahveci, şöyle konuştu:

"Bizim ana varoluş sebebimiz, bu milletin birliği, beraberliği, devletimizin bekası bizim için çok önemli değerlerdir. Bu nedenle şehitlerimiz ve onların ailelerini yad ediyoruz ve imkan buldukça ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyoruz. Onlara manevi destek olmak bizim birinci vazifemiz. Şehitlerimiz boşuna can vermediler. Biz onların canları ve kanları üzerinde yaşamımızı, hayatımızı devam ettiriyoruz. Onlar olmasa biz rahat nefes alamayız, yaşamamızı sürdüremeyiz. Bu ülkede başımız dik, alnımız ak bir şekilde dolaşamayız. Onun için bu değerlerimizi ve kahramanlarımızı unutmayacağız."

Bir gazetecinin Meclisteki anayasa değişikliğiyle ilgili görüşlerini sorması üzerine Kahveci, bir sivil toplum örgütü olarak zaman zaman ülke gündemiyle ilgili kamuoyuna görüşlerini ifade ettiklerini hatırlattı.

Bir anayasa değişikliğinin Türkiye'de uzunca süredir tartışıldığını dile getiren Kahveci, "TBMM'de görüşmelerin hemen hemen son aşamasına gelindi. Milletin iradesine başvurulduğu süreç içerisinde Türkiye Kamu-Sen olarak bir şeyler söyleriz. Şu anda daha referandum sürecine dahil olmuş değil anayasa değişikliği. Ülke için en sağlıklı karar neyse üyelerimiz onu değerlendirir, o kararı verirler diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Güneş, Zonguldak Gençlik Kollarını ziyaret etti
YEREL

GÜNEŞ, ZONGULDAK GENÇLİK KOLLARINI ZİYARET ETTİ
Devrek AK Parti Kadın Kollarından Halep için kermes
YEREL

DEVREK AK PARTİ KADIN KOLLARINDAN HALEP İÇİN KERMES
Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA

Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi okul aile birliğinden okul değişimine tepki
YEREL

DEVREK HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİNDEN OKUL DEĞİŞİMİNE TEPKİ
Alaplı İtfaiyesi 2016 yılında 379 olaya müdahale etti
YEREL

ALAPLI İTFAİYESİ 2016 YILINDA 379 OLAYA MÜDAHALE ETTİ
İl genel meclisi üyelerinden köy ziyaretleri
YEREL

İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNDEN KÖY ZİYARETLERİ
Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Kros karşılaşmalarında birinci oldu
YEREL

DEVREK HAMİDİYE ANADOLU LİSESİ KROS KARŞILAŞMALARINDA BİRİNCİ OLDU
Çaycuma müftüsünden GMİS'e ziyaret
YEREL

ÇAYCUMA MÜFTÜSÜNDEN GMİS'E ZİYARET
BEÜ &quot;Çekmene Can Veren Has Eller&quot; konulu projenin ortağı oldu
YEREL

BEÜ "ÇEKMENE CAN VEREN HAS ELLER" KONULU PROJENİN ORTAĞI OLDU
Zonguldak Emniyet Müdürlüğünden Kızılay'a kan bağışı
YEREL

ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI
Gençlik kollarından Yenimahalle muhtarına ziyaret
YEREL

GENÇLİK KOLLARINDAN YENİMAHALLE MUHTARINA ZİYARET
Çalıştıramayınca yol ortasında bırakıp kaçtılar
YEREL

ÇALIŞTIRAMAYINCA YOL ORTASINDA BIRAKIP KAÇTILAR