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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı

20 Ocak 2017 Cuma, 13:35

EDİRNE (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatındaki sorunları belirleyeceklerini ve çözüm yollarını birlikte bulacaklarını söyledi.

Alpay ve beraberindeki Bakanlık yetkilileri, Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı için Edirne'de bulunduklarını belirten Alpay, 81 ilde ziyaretler yaparak çalışma hayatının sorunlarını belirleyeceklerini söyledi.

İstihdama katkı sağlayarak kayıt dışı istihdamı önlemeyi amaçladıklarını anlatan Alpay, şöyle devam etti:

''Bu mücadelemize destek istemek için geldik. Bugün çalışma hayatının taraflarıyla bir araya geliyoruz. Bunlar çalışanlarımız ve işverenlerimiz. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda burada çalışmalarımızı ve hedeflerimizi anlatmaya çalışacağız. Bunlar her kesimden ve her sektörden olacak. Sorunları ve sıkıntıları dinleyeceğiz. Bizden talepleri varsa onları alacağız. Daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatındaki sorunları belirleyecek ve çözüm yollarını birlikte üretmeye çalışacağız."

Hizmet kalitesini arttırmak için ihtiyaçları da belirleyeceklerini ifade eden Alpay, yaptıkları çalışmaların takip edilmesi ve bu seferberliğin her kesime ulaşmasında basın desteğinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Program kapsamında ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları üyeleriyle bir araya gelinecek.

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