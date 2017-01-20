Şırnak'ta terör mağduru öğrencilerin karne sevinci

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör mağduru 145 bin 414 öğrenci, karne sevinci yaşadı.

Şırnak Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Şırnak Vali Vekili Ali Arıkan, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Şırnak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Turan Bedirhanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve veliler katıldı.



Arıkan ve Bedirhanoğlu, sınıfları ziyaretinde öğrencilerle sohbet etti. Arıkan ve Bedirhanoğlu, öğrencilere karne dağıtarak, onlara çeşitli hediyeler verdi.



Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, il genelinde 152 bin 414 öğrenciye karne verdiklerini anlatarak, bunun gururunu yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl terör olayları nedeniyle il genelinde eğitimin baltalandığını anımsatan Yılmaz, terör olaylarında okulların yakıldığını ve tahrip edildiğini, bu nedenle eğitime ara vermek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Bu yıl yaşanan huzur ve güvenlik ortamı sayesinde kentin terörden temizlendiğini ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terörden az ve orta hasarda zarar gören okullarımızın tamamı onarıldı, eğitime açıldı. Ağır hasar gören okulların öğrencileri de yakın okullara nakledildi veya başka binalar tahsis ettik. Derslerimiz sağlıklı bir şekilde işleniyor. Şırnak merkez ve 6 ilçesinde 152 bin 414 öğrencimize karnelerini verdik. Telafi eğitimlerimiz devam edecek. İdil, Silopi ve Cizre ilçelerimizde telafi eğitimlerimizi tamamladık. 8 ve 12. sınıflarındaki TEOG ve YGS öğrencilerine yönelik kent merkezinde hafta sonu eğitimlerimize devam edeceğiz."

Bütün olumsuzluklara rağmen öğrencilerin büyük başarı sağladığını aktaran Yılmaz, öğrencilerin çoğunun teşekkür ve takdir belgesi aldığını sözlerine ekledi.



8. sınıf öğrencisi Mustafa Barış da takdir belgesi aldığını için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Şırnak'taki olumsuz durum nedeniyle Balveren köyünde kaldık, çok zor şartlarda yaşadık. Psikolojimiz bozuldu. Şırnak'ın halini televizyonda görüyorduk, buna çok üzülüyorduk. Bu nedenle iyi çalışamadık. Şimdi durumumuz çok iyi." dedi.

Öğrenci Senem Uğur ise terör olayları nedeniyle Siirt'e gitmek zorunda kaldıklarını bildirerek, sağlanan huzurun ardından evlerine geri döndüklerini söyledi.

Öğrenci Delil Uğur da terör olayları nedeniyle 8 ay Silopi ilçesinde kaldıklarını aktararak, "Memleketimizin halini görünce psikolojimiz bozuldu, bu yüzden çalışamadık. Şırnak'a geldiğimizde okulumuza, arkadaşlarımıza tekrar kavuştuk. Öğretmenlerimiz de destek olunca toparlandık." diye konuştu.