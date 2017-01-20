HDP Batman Milletvekili Başaran serbest bırakıldı

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ANKARA (AA) - Batman'da hakkında "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme" iddiasıyla açılan dava kapsamında zorla getirme kararı çıkarılan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, savunmasını yaptıktan sonra serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alınan Ayşe Acar Başaran, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme" suçundan yargılandığı dava kapsamında, hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Başaran, polis tarafından getirildiği Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki "talimat duruşması"na katıldı.

Duruşmada, 4 sayfalık yazılı savunmasını veren Başaran, savunmasının alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ayşe Acar Başaran'ın avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı, bazı HDP milletvekilleri de izledi.