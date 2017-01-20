Suriyeli öğrencilerin karne sevinci

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MARDİN (AA) - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle aileleriyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli çocuklar, Mardin'de düzenlenen törenle karne heyecanı yaşadı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Evliya Çelebi Geçici Eğitim Merkezinde eğitim gören yaklaşık 183 Suriyeli lise öğrencisine törenle karneleri verildi.

Merkez Müdürü Hamdullah Tekin, 3 yıldır ilk, orta ve lise olarak hizmet verdiklerini, bu yıl ise sadece lise olarak eğitim verildiklerini belirterek, geçen yıl yaklaşık 600 ilk ve orta öğretim öğrencilerinin Türk okullarına gönderildiğini, bu yıl lisede eğitim gören 183 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Öğrencilere haftada 15 saat Türkçe eğitimi verdiklerini kaydeden Tekin, bu öğrencileri de entegrasyonun sağlanması için diğer okullara göndereceklerini belirtti.

Karne heyecanı yaşayan Mahmut Fakkuasi ise 4 yıl önce kente geldiklerini ve burada eğitim gördüklerini anlatarak, okulu çok sevdiklerini dile getirdi.

Eğitimlerini sürdürdüklerini belirten Fakkuasi, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve devletine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere eğitim verdiği için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah buradan sonra da üniversiteyi kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de eğitim gören bin 516 Suriyeli öğrenci karneleri alarak, yarı yıl tatiline girdi.

Anafartalar İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 50 Suriyeli öğrenci karnelerini törenle aldı. Okul Müdürü Mehmet Ali Demir, Suriyeli öğrencileri bu yıl kendi öğrencileri arasına kattıklarını belirtti.

Demir, şöyle konuştu:

"Biz onları sevdik, onlar da bizi çok sevdi. Öğrencilerimiz kendi sınıflarında Türk arkadaşlarıyla beraber eğitim öğretimi devam ettirdiler. Öğrencilerimizin çoğu şu an Türkçe'yi çok iyi konuşuyor. Okuma yazma konusunda da gayet başarılı bir şekilde devam ediyorlar. Bugün karnelerini aldılar. Karne sevinçlerini beraber paylaştık. İnşallah başarılı bir şekilde onları bu okuldan mezun etmeyi düşünüyoruz."

Öğretmenlerini, okulunu çok sevdiğini belirten Suriyeli Silva Sado ise "Karnem çok iyi. Öğretmenim bize çok iyi davranıyor ve bizi seviyor. Okul çok güzel geçti." dedi.