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İşitme engelli taraftara "çirkin ve kötü tezahürat" cezası

20 Ocak 2017 Cuma, 14:32
İşitme engelli taraftara "çirkin ve kötü tezahürat" cezası


SİVAS (AA) - Sivas'ta işitme engelli taraftar İlhan Biçer, TFF 1. Lig'in 16. haftasında yapılan Sivasspor-Adana Demirspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle ev sahibi ekibe verilen 1 maçlık tribün kapatma cezasının kendisine de uygulanmasının şaşkınlığını yaşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 24 Aralık 2016'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapılan maçta kötü ve çirkin tezahüratta bulunulduğu gerekçesiyle maraton alt tribün D blok, maraton üst tribün D blok ve güney alt Osman Seçilmiş tribünü D bloğa giriş yapan seyircilerin, elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesini kararlaştırdı.

Karşılaşmayı maraton D blokta oğlu Cihan Biçer ile izleyen ve doğuştan işitme engeli bulunan 44 yaşındaki İlhan Biçer de diğer taraftarlar gibi cezalı duruma düştü.

İlhan Biçer, oğlu Cihan aracılığıyla işaret diliyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un maçlarını 1990 yılından beri takip ettiğini söyledi.

Gerek iç saha gerekse deplasman maçlarına gittiğini belirten Biçer, "Sivasspor'u, yöneticileri, herkesi seviyorum. İlk defa böyle bir ceza aldım. Engelli tribününe de giremiyorum. Her zaman deplasmanlara gidiyorum ve takımı yalnız bırakmıyorum. Hiçbir şey yapmadım, sahaya yönelik bir şeyler yapsam cezamı anlardım. Bir şey yapmadığım halde ceza almam yanlış." diye konuştu.


- Cihan Biçer: "Babamın küfür edebilmesi imkansız"

Babasıyla Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşmasını takip ettiğini anlatan Cihan Biçer ise bazı taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle ligde bu hafta oynanacak Sivasspor-Boluspor maçına giremeyecek olmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Babasının duyamadığını ve konuşamadığını aktaran Biçer, şunları kaydetti:

"Babam engelli olduğu için küfür etmesi imkansız bir şey. Bu maçta babam ceza almış. Bilet almak için gittik, 'kimlik numaranız bloke olmuş' dediler ve bilet alamadık. Sorduk 'küfürden dolayı herkes aynı cezayı aldı, bilet alamazsınız, bu maçı izleyemezsiniz' dediler. Babama durumu izah ettim o da sinirlendi. Zaten o da 'ben küfür edemem hiçbir şey yapamam. Ben sadece maç izliyordum, bana böyle bir cezayı neden verdiler' diyor. Pazar günü stadyuma gideceğiz ve orada konuşacağız."

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