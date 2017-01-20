Karaman'da buruk karne sevinci

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KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde 10 Ocak'ta çıkan yangında babası ve ablası ile hayatını kaybeden ilkokul 3. sınıf öğrencisi Ebru Sağlam'ın sınıfında düzenlenen karne töreni buruk geçti.

Zehra Galip Sumra Atatürk İlkokulu 3-C sınıfında düzenlenen karne töreni öncesi sınıf arkadaşları, Ebru Sağlam için yazdıkları mektupları okudu.

Sınıf öğretmeni Ayşe Soranlar'ın, öğrencisi için yazdığı "Uyuyorum Annem. Her şeyi geride bırakıp uyusam diyorum. Ve bir daha ayrılmasak ne olur. Beni çok özlediğini biliyorum. Bizimkileri de aldım, yanına geliyorum." dizelerinin bulunduğu şiiri okuması, öğrencileri duygulandırdı.

Soranlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar en buruk, en zor karne günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Ebru'nun kısa süre önce annesini kaybettiğini belirten Soranlar, "Aramızda onunla ayrı bir yakınlaşma olmuştu. Onun öldüğüne inanmak bile istemedim. Karnesine görüşümü bile yazamadım. Karne günleri öğrencilerin sevindiği, mutlu olduğu bir gündür. Fakat Ebru'nun karnesini verebileceğimiz ne anne ne baba ne de ablası, hiç kimse yok. Ben ve sınıf olarak ilk defa bu kadar zor bir gün yaşıyorum." dedi.

Soranlar, yangın olduğunda Ebru'nun evde olduğunu öğrendiğini, onun sapasağlam sınıfına gelmesini beklediğini anlattı.

Öğrencisinin hayatını kaybettiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü anlatan Soranlar, "Özel bir çocuktu. Çalışkan ve duygusaldı. Kimseyi kırmazdı. Annesinin yokluğunda tek başına mücadele etmeye çalışıyordu. Tek tesellim onun cennete gittiğini biliyor olmak. Ben de kızımı kaybettim. Kendi kızıma yazamadığım duygularımı onun için dile getirdim." diye konuştu.

Ebru'nun karnesini, Ermenek Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, teyzesi Fatma Başcı'ya teslim etti.

Ermenek ilçesinde 10 Ocak'ta bir evde çıkan yangında Kemal (42) ile Zeynep (19) ve Ebru Sağlam (8) hayatını kaybetmiş, baba Sağlam'ın cesedi, AFAD, Ermenek Belediyesi ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu evin kiler bölümünde çocuklarına sarılı halde bulunmuştu.