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Denizli'de cinayet: 2 ölü

20 Ocak 2017 Cuma, 14:39
Denizli'de cinayet: 2 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, şizofreni hastası komşusu tarafından bıçaklanan karı koca yaşamını yitirdi.

Kaklık Mahallesi'nde İrfan (65) ve Döndü Yılmaz (63) çifti ile komşuları Y.T. (39) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, İrfan Yılmaz ve eşini bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın suç aleti bıçakla gözaltına aldığı Y.T'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Bir süre önce boşandığı belirtilen Y.T'nin geçmişte de mahallede yaşayanlarla tartışma yaşadığı öğrenildi.

Cesetler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

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