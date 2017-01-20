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Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı

20 Ocak 2017 Cuma, 14:46
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı

KÜTAHYA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, "İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız." dedi.

Ceylan, beraberindeki bürokratlarla SGK İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" kapsamında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatları doğrultusunda teşvikleri anlatıp, daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyeceklerini anlatan Ceylan, şöyle konuştu:

"Seferberlik kapsamında Kütahya'dayız. 81 ilimizde ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, iş adamları, sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, aktif iş gücü programlarından yararlanan iş yerleri ve çalışanlar, hibe kapsamında kendi işini kuran engelli vatandaşlar, işçiler, kadın çalışanlar, işsizler, engelli çalışanlar, üniversite öğrencileri, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız ve emeklilerimize ulaşacağız."

İstihdama katkı sağlama hedefiyle, kayıt dışı istihdamla mücadelede tarafların desteğini isteyeceklerini dile getiren Ceylan, şöyle devam etti:

"Teşviklerimizi anlatacak, bakanımızın talimatıyla daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi artırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz."

Ceylan, bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için basının desteğinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıda, SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, bakanlık bürokratlarına kurumun kentteki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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