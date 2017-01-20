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Kumluca'da "En süslü deve" yarışması yapıldı

20 Ocak 2017 Cuma, 14:53
Kumluca'da "En süslü deve" yarışması yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek "Geleneksel Deve Güreşi Festivali" kapsamında "en süslü deve" yarışması yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde Kumluca Belediyesince pazar günü düzenlenecek "11. Geleneksel Deve Güreşi Festivali" öncesi, güreşe katılacak develer arasında "en süslü deve" yarışması gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışmaya 11 deve katıldı. Sahiplerince süslenen develer, sırt numaralarına göre sırayla jüri üyeleri ve izleyicilerin önünde geçiş yaptı.

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Songur başkanlığında, deve sahipleri Mehmet Aydın, Mehmet Zilayaz ve Mustafa Aydoğdu'dan oluşan jüri üyeleri, havut, süs, baş yuları ve zillerinin yanı sıra sahiplerine sadakatlarine göre develere puan verdi.

- Bodrum'dan gelen "Kanka" birinci oldu

Yapılan değerlendirme sonucu Bodrum'dan "Kanka", Kumluca'dan "Okulu" ve yine Bodrum'dan "Koca Bodrumlu" isimli develer otuzaltışar puan aldı. Tekrar yapılan değerlendirmede "Kanka" isimli deve 38 puanla birinci seçildi. Yarışmada "Okulu" isimli deve ikinci, "Koca Bodrumlu" ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren develerin sahiplerine Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Songur, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer tarafından kupa ve halı hediye edildi.

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, amaçlarının bir Yörük kültürü olan deve güreşi ve deve beslemeyi gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yıllardır bölgemizde deve güreşleri yapılır ve bu güreşler sayesinde ilçemize güzel hizmetler kazandırılmaktadır. 22 Ocak Pazar günü yapacağımız güreşle de ilçemizin ilk lisesine spor salonu yapacağız. Güreşlerimize bölgemizin ve Türkiye'nin en ünlü güreş develeri katılacak. Çok güzel olacağını ümit ettiğimiz güreşlerimize tüm güreşseverleri bekliyoruz."

Yarışmada devesi birinci olan Mustafa Oduncuoğlu, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Güreşlerde de devesinin birinci olmasını beklediğini ifade eden Oduncuoğlu, "Herkes galip gelmek ister. Güzel güreşler olacak, ümidimiz develerimizin derece yapması. Böyle bir güzelliği seyretmek üzere herkesi pazar günü yapılacak güreşlere bekliyorum." dedi.


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