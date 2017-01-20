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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

20 Ocak 2017 Cuma, 15:05
Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 25 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 68 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri örgütün, "Emniyet yapılanmasına" yönelik başlattığı operasyonlarda gözaltına alınan 71 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Eski Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 68 kişi Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.


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