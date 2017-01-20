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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Sopa tehdidiyle cinsel istismar iddiası

20 Ocak 2017 Cuma, 15:11

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, lise öğrencisi kızı sopayla korkutarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 2 sanık ile onların görüntüsünü çeken kişi, 16 yıl ile 44 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklardan C.P. ve Fikret V. ile avukatları katıldı. Kırklareli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cem P. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mağdurun avukatı Adem Eray Kozan, iki erkek sanığın cinsel istismarda bulunduğunu, kız sanığın ise onları görüntülediğini iddia etti.

Sanıkların iddianamedeki suçları işlediklerini öne süren Kozan, ''Dosya durumundan sabittir. Bu suçları hepsi bir arada işlemiştir. Bu sebeple ceza tertibinde alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep ediyoruz." dedi.

Sanık Cem P. ise uzun süredir tutuklu olduğunu belirtti. Tahliyesini isteyen Cem P, "Pişmanım, mağdurum, özür diliyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da özür dileyerek mahkemeden tahliyelerini talep etti.

- "Sopa silah sayıldı"

Savunmaların ardından Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sibel Kurtoğlu, mağduru korkuttukları sopanın "silah" olarak kabul edildiğini vurguladı.

Kurtoğlu, "nitelikli cinsel istismar", "hürriyeti tahdit", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" ve "tehdit" suçlarından sanıklardan Cem P'yi 43 yıl 6 ay 10 gün, Fikret V'yi 44 yıl 4 ay 20 gün, C.P'yi ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 2 yıl önce temmuz ayında, mağdur lise öğrencisi kız, kendisini ormanlık alana götürerek sopayla korkutup cinsel istismarda bulundukları ve bu sırada cep telefonuyla görüntü aldıkları iddiasıyla 3 kişiden şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan Fikret V, Cem P. ve C.P, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.


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