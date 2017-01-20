"Cam kemik" hastası kardeşlerin evde karne sevinci

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da halk arasında "cam kemik" olarak bilinen ve kemiklerde kolayca kırılmalara yol açan "Osteogenesis Imperfecta" hastası 3'üncü sınıf öğrencileri Sara ve Mustafa Hakkı Karataş'a karneleri evlerinde verildi.

Doğuştan yakalandıkları hastalık nedeniyle Osman Gazi İlkokulu'na kayıt yaptıran ancak okula gidemeyen Sara (9) ve Mustafa Hakkı Karataş (11) kardeşler, eğitimlerini evde sürdürmek zorunda kaldı.

Evde aldıkları eğitim sayesinde hayata tutunmayı başaran öğrencileri Sırrın Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret eden Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, yarıyıl tatili dolayısıyla kardeşlere karnelerini verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren baba Hüseyin ve anne Rabia Karataş, çocuklarının evde eğitimlerini sürdürmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin okuma azmi karşısında zaman zaman duygulanan Açıkgöz ve İlci, başarılarından dolayı takdir belgesi almaya hak kazanan Sara ve Mustafa Hakkı kardeşlere çeşitli hediyeler verdi.