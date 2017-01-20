20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Terör mağduru öğrencilerin karne sevinci

20 Ocak 2017 Cuma, 15:25
Terör mağduru öğrencilerin karne sevinci

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrenciler, terör operasyonları sonrası ilk karne heyecanını yaşadı.

PKK'lı teröristlerce ilçede kazılan çukur, kurulan barikat ve tuzaklanan el yapımı patlayıcılar nedeniyle 2015-2016 eğitim öğretim sezonunun bir bölümünü ilçe dışında geçiren, TEOG sınavı ertelenen ve yıl sonu karnelerini ilçe dışında alan Nusaybinli öğrenciler, sağlanan huzurun ardından okullarda karne heyecanı yaşadı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ergün Baysal, Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğrencilerin aileleriyle birlikte güzel bir yarı yıl geçirmesi temennisinde bulundu.

Öğrencilere karnelerini veren Baysal, "Ailelerin çocuklarıyla birlikte olması çok önemlidir. Umarım ki çocuklarınız eğitim ve sosyal hayatta da sizleri yanlarında görürler. 4 ay çok çabuk geçti. Çocuklarımızın kendi isteği, arzusu ve becerisi çerçevesinde bir yol çizmesini istiyoruz." dedi.

Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin de ilçede 27 bin 266 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

İLGİLİ HABERLER

&quot;Beyoğlu'ndan Derik'e Gönül Köprüsü&quot;
YEREL

"BEYOĞLU'NDAN DERİK'E GÖNÜL KÖPRÜSÜ"
Kızıltepeli öğrenciler çifte sevinç yaşadı
YEREL

KIZILTEPELİ ÖĞRENCİLER ÇİFTE SEVİNÇ YAŞADI

Başarılı öğrencilere ücretsiz tıraş
YEREL

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ TIRAŞ
Mardin'de elektrik kesintisi uyarısı
YEREL

MARDİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
Mardin'de karne heyecanı
YEREL

MARDİN'DE KARNE HEYECANI
Suriyeli öğrencilerin karne sevinci
YEREL

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİ

Dargeçitte karne heyecanı
YEREL

DARGEÇİTTE KARNE HEYECANI
Milletin hizmetindeki okullarda karne heyecanı
YEREL

MİLLETİN HİZMETİNDEKİ OKULLARDA KARNE HEYECANI

Nusaybin'de silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL

NUSAYBİN'DE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Polisten öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı
YEREL

POLİSTEN ÖĞRENCİLERE GİYİM VE KIRTASİYE YARDIMI
Demirtaş'ın Midyat'ta yargılandığı davada beraat kararı
YEREL

DEMİRTAŞ'IN MİDYAT'TA YARGILANDIĞI DAVADA BERAAT KARARI
Mardin'de terör operasyonu
YEREL

MARDİN'DE TERÖR OPERASYONU

Mardin'de terör operasyonları
YEREL

MARDİN'DE TERÖR OPERASYONLARI
Evde eğitim alan öğrenciye öğretmenlerinden ziyaret
YEREL

EVDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİYE ÖĞRETMENLERİNDEN ZİYARET

Mardin'de kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL

MARDİN'DE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU