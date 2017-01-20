Terör mağduru öğrencilerin karne sevinci

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrenciler, terör operasyonları sonrası ilk karne heyecanını yaşadı.

PKK'lı teröristlerce ilçede kazılan çukur, kurulan barikat ve tuzaklanan el yapımı patlayıcılar nedeniyle 2015-2016 eğitim öğretim sezonunun bir bölümünü ilçe dışında geçiren, TEOG sınavı ertelenen ve yıl sonu karnelerini ilçe dışında alan Nusaybinli öğrenciler, sağlanan huzurun ardından okullarda karne heyecanı yaşadı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ergün Baysal, Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğrencilerin aileleriyle birlikte güzel bir yarı yıl geçirmesi temennisinde bulundu.

Öğrencilere karnelerini veren Baysal, "Ailelerin çocuklarıyla birlikte olması çok önemlidir. Umarım ki çocuklarınız eğitim ve sosyal hayatta da sizleri yanlarında görürler. 4 ay çok çabuk geçti. Çocuklarımızın kendi isteği, arzusu ve becerisi çerçevesinde bir yol çizmesini istiyoruz." dedi.

Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin de ilçede 27 bin 266 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.