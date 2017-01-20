Somali'de çocuk askerler savaşıyor

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ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Somali'de son 6 yılda 6 bin 200 çocuğun Eş-Şebab örgütü ve Somali ordusu tarafından asker olarak kullanılmasının kaygı verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporda, Eş-Şebab terör örgütünün gücünün büyük bir bölümünü çocukların oluşturduğunu ifade etti.

Guterres, Eş-Şebab'ın 9 yaşındaki çocuklara silah eğitimi verdiği ve çocukları cephe hattına sürdüğünü kaydetti. Çocukların aynı zamanda casus olarak ve patlayıcı maddeler ile cephane taşınmasında kullanıldığını belirten Guterres, çocukların örgüt tarafından eğitim ve iş imkanı vaatleriyle kandırıldığını aktardı.

Guterres'in raporuna göre, Eş-Şebab örgütü üyelerinin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor. Buna dayanak olarak geçen mart ayında Somali'nin yarı özerk bölgesi Puntland'da yakalanan örgüt üyelerinin yüzde 60'ını çocukların oluşturması gösterildi.

Eş-Şebab'ın, 6 yıl içinde 4 bin 213 çocuğu saflarına kattığı bildiriliyor.

- Somali ordusu da çocukları kullanıyor

Raporda, Eş-Şebab'ın yanı sıra Somali ordusunun da çocukları asker olarak kullandığı belirtildi. Somali Ulusal Ordusunun 6 yılda 920 çocuğu orduya kattığı kaydedildi.

Somali'de 2015 yılından beri çocuklara karşı hak ihlallerinin arttığı ve durumun endişe verici olduğu aktarılan raporda, çatışmadaki tüm gruplara çocuklara karşı ihlalleri durdurma ve uluslararası insan hakları hukukuna uyma çağrısı yapıldı.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab örgütü, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

