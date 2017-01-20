Şehitler için mevlit okutuldu

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KİLİS (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma namazı öncesinde yurt genelindeki camilerde organize edilen program kapsamında, Kilis'te terörle mücadelede şehit düşen asker, polis, güvenlik korucusu, diğer kamu görevlileri ve siviller için mevlit okutuldu.

Kentteki program, Hacıcümbüş Camisinde Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilgin burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen programla şehitlerin anıldığını söyledi.

Ülke genelindeki yaklaşık 80 bin camide cuma namazı öncesinde şehitler için mevlit okunduğunu ve dua edildiği ifade eden Bilgin, "Camilerimizde ülkemizin, devletimizin ve milletimizin ilelebet yaşaması için canlarını seve seve ve kahramanca veren güvenlik kuvvetlerimizin, emniyet mensuplarının ve şehitlerimizin ruhlarına ithaf edilmek üzere mevlit-i şerif okundu. Bugün Edirne'den, Kars'a kadar ülkemizin 80 bin camisinde bu fedakar kardeşlerimizi yad etmek, ruhlarını şad etmek amacıyla bu program tertip edilmiştir." dedi.

Şehitlerin toplumun değeri olduğunu belirten Bilgin, "Onlar sayesinde bugün rahat bir şekilde ibadetlerimizi yapabiliyoruz. Ülkenin huzura ve Allah yolunda, vatan uğruna şehitlik olmak o kadar güzel bir şey ki, Allah birçok sahabeye nasip etmiştir. Bugün bir vefa olsun diye başkanlığımız böyle bir program tertip ettiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, selamet bütün yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Onlara da minnetlerimzi arz ediyoruz." diye konuştu.

Namazın ardından, Türk Kızılayı tarafından vatandaşlara lokum ikram edildi.



