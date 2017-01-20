20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

20 Ocak 2017 Cuma, 15:31

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen, aralarında rütbeli emniyet personelinin de bulunduğu 25 zanlı yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KHK ile meslekten ihraç edilen 7 emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, bir başkomiser, 3 komiser, 9 komiser yardımcısı ve 11 polis memurunun yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında eski emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurunun da bulunduğu 25 zanlı gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Arslan kursiyerlerin çalışmalarını izledi
YEREL

KAYMAKAM ARSLAN KURSİYERLERİN ÇALIŞMALARINI İZLEDİ
Bodrumspor altyapısı başarısını şampiyonluklarla taçlandırıyor
YEREL

BODRUMSPOR ALTYAPISI BAŞARISINI ŞAMPİYONLUKLARLA TAÇLANDIRIYOR
Bodrumspor altyapısı başarısını şampiyonluklarla taçlandırıyor
YEREL

BODRUMSPOR ALTYAPISI BAŞARISINI ŞAMPİYONLUKLARLA TAÇLANDIRIYOR
Kanoda milli takım seçme yarışları
YEREL

KANODA MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞLARI
Milas Kızılay Şubesi'nden Başkan Kocadon'a ziyaret
YEREL

MİLAS KIZILAY ŞUBESİ'NDEN BAŞKAN KOCADON'A ZİYARET
Başkan TÜRSAB üyeleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN TÜRSAB ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Muğla'daki cinayet
YEREL

MUĞLA'DAKİ CİNAYET
Tartıştığı annesini bıçakladığı iddiası
YEREL

TARTIŞTIĞI ANNESİNİ BIÇAKLADIĞI İDDİASI
Dalamanlı muhtarlar külliyede
YEREL

DALAMANLI MUHTARLAR KÜLLİYEDE
Güreşçi Zabıta'dan Başkan Gürün'e Ziyaret
YEREL

GÜREŞÇİ ZABITA'DAN BAŞKAN GÜRÜN'E ZİYARET
Bodrum Mandalina Şenliği başladı
YEREL

BODRUM MANDALİNA ŞENLİĞİ BAŞLADI
Muğla Emniyetinden FETÖ operasyonu
YEREL

MUĞLA EMNİYETİNDEN FETÖ OPERASYONU
Memur-Sen'in Umre Yolculuğu Başladı
YEREL

MEMUR-SEN'İN UMRE YOLCULUĞU BAŞLADI
Fethiye'de Evde Eğitim Gören Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadılar
YEREL

FETHİYE'DE EVDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER KARNE HEYECANI YAŞADILAR
Cinayet zanlılarına olay yerinde tatbikat
YEREL

CİNAYET ZANLILARINA OLAY YERİNDE TATBİKAT
Bodrum'da çocuklara karne hediyesi kar oldu
YEREL

BODRUM'DA ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ KAR OLDU
Okutur; &quot;Bankalar, krizdeki turizme destek vermiyor&quot;
YEREL

OKUTUR; "BANKALAR, KRİZDEKİ TURİZME DESTEK VERMİYOR"
Ortaca'da Atatürk bulvarı yenileniyor
YEREL

ORTACA'DA ATATÜRK BULVARI YENİLENİYOR
Dolandırıcılık zanlısı kimlik kontrolü, annesi ziyarette yakalandı
YEREL

DOLANDIRICILIK ZANLISI KİMLİK KONTROLÜ, ANNESİ ZİYARETTE YAKALANDI
İnternetten salatalık gönderen dolandırıcı yakalandı
YEREL

İNTERNETTEN SALATALIK GÖNDEREN DOLANDIRICI YAKALANDI
Marmaris'te jandarma 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
YEREL

MARMARİS'TE JANDARMA 1,5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİ
Milas'ta yoğun sis etkili oluyor
YEREL

MİLAS'TA YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Milas zeytinyağında MİTSO ve TARİŞ işbirliği
YEREL

MİLAS ZEYTİNYAĞINDA MİTSO VE TARİŞ İŞBİRLİĞİ