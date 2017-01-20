Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 20 öğretmen gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkezli Ankara, Kayseri ve Eskişehir'de, terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleriyle meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenledi.
Zanlıların evlerindeki aramanın ardından 20 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.