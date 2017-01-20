Yayladağı'ndaki TEKEL kampının taşınması

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HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki TEKEL çadır kentinde kalan Suriyeli sığınmacıların, Altınözü ilçesindeki konteyner kente taşınma işlemleri tamamlandı.

Yaklaşık 2 bin 900 kişinin kaldığı kampa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda minibüs, kamyonet ve kamyon gönderildi.

Sığınmacıların eşyaları, kamyonet ve kamyonlara yüklendi. Aileler de minibüslere bindirilerek Boynuyoğun konteyner kentine taşındı.

Yaklaşık 1 haftadır süren taşıma işlemleri sonunda tüm ailelerin konteyner kente gönderildiği öğrenildi.

Türkiye'de, Suriyeliler için oluşturulan ilk kamp olma özelliği taşıyan çadır kent, yaklaşık 6 yıldır Suriyelileri misafir ediyordu. Boşaltılan kampın, ne şekilde kullanılacağının ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.