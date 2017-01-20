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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Muş'ta terör operasyonu

20 Ocak 2017 Cuma, 16:01

MUŞ (AA) - Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine yönelik operasyonda 4 kişinin, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla da 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya hesabından PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan 7, FETÖ/PDY kapsamında ise 4 olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

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