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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

20 Ocak 2017 Cuma, 16:12

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili soruşturma kapsamında bir teğmen ve astsubay gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Deniz Teğmen Z.Ü. ile astsubay S.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğüne götürüldü.

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