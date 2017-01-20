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SAMSUN (AA) - Samsun Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Samsun Şubesince ortaklaşa yürütülecek ''İnsanlığın Sınavı Halep'in Çocukları'' projesinin tanıtımı yapıldı.

Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan Vali İbrahim Şahin, hazırlanan projenin basit bir yardım kampanyası gibi algılanmaması gerektiğini söyledi.

Projeyle çocuklara evrensel bir bakış açısı kazandırmak istediklerini belirten Şahin, ''Çocuklarımıza evrensel bir bakış açısı getirmenin yolu, biraz etrafımızdaki sorunlarla da çocuklarımızı ilgili kılmaktır. Gönüllü okullarımız el ele vererek yaşadığımız topluma, paylaştığımız dünyaya olan sorumluğumuzu yerine getirmek istiyoruz. Sadece Halep’e değil ihtiyaç olan her yere yardım eden bir ülkeyiz. Bizim milletimizden çok ciddi beklentileri var. Bu milletin omuzlarına çok ciddi yükler yüklendi, inşallah bu yükü hep beraber götüreceğiz. Son dönemlerde inanılmaz şekilde Türkiye üzerinden oyunlar oynanıyor. 15 Temmuzlar, canlı bombalar gibi. Beceremeyince şimdi de ekonomik saldırı başlattılar. Bunun da üstesinden geleceğiz. Öldürmeyen yara insanı güçlendirir. Bu milleti de güçlendirecektir.'' diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise projenin hem Samsun’a hem de Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Şahin, Milli Eğitim Müdürü Esen ve Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Habib Demirel hayata geçirilecek proje için imza attı.



