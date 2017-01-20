ÇAYKUR'un gözü Nijerya pazarında

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Nijerya çay piyasasına girmek için çalışma başlattıklarını belirterek, "Dış pazar ağımızı geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Nijerya çay piyasasıyla ilgili bir ön görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

Sütlüoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un dış pazar ağını geliştirme yönündeki çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda Nijerya pazarına girebilmek amacıyla bir ön görüşme yapıldığını bildirdi.

Bu ülkedeki ürün ve markaların yüzde 90'ının toptancılığını yapan Hamada Group ile bayilik anlaşması yapmayı hedeflediklerini ifade eden Sütlüoğlu, şirketin sahibi Mustafa Jammal ile Lübnan'da bir görüşme yaptığını kaydetti.

Jammal ile Nijerya'daki çay satışlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Sütlüoğlu, "Nijerya çay piyasasıyla ilgili bir ön görüşme yaptık. İnşallah daha kapsamlı bir görüşmeyi mart ayında Nijerya'da yapacağız. Dış pazar ağımızı geliştirme çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.