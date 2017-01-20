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Karabük'ten Haleplilere 3 tır dolusu yardım

20 Ocak 2017 Cuma, 16:18
Karabük'ten Haleplilere 3 tır dolusu yardım

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan üniversite öğrencileri ve Türk Kızılayı Karabük Şubesi öncülüğünde "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında temin edilen gıda, giyim, temizlik ve ev eşyasından oluşan 3 tır malzeme düzenlenen törenle Haleplilere gönderildi.

Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Valisi Mehmet Aktaş, kampanyayı düzenleyen ve destek verenlere teşekkür belgelerini verdi.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mazlum Suriyelilere kucak açtığını belirterek "Suriye sınırı ve 81 ilimizde bu kardeşlerimizi ağırlıyor ve destek veriyoruz. Karabük'ten bu kardeşlerimize destek olmak için yardım tırları gönderiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan ve yardımseverlerin katıldığı törende tırlar, İl Müftüsü Halil Bektaş'ın duasının ardından yola çıktı.



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