Sakarya'daki cinayet davası

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde doktor Emine Küçük (42) ile ilaç mümessili Mustafa Bayrak'ı (31) öldürdükleri iddiasıyla 3 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaa verdi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mahmut Işık ve Muhammet Ali Yıldız ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Bilirkişi raporu üzerine söz alan tutuksuz yargılanan Murat Bilgin'in avukatı, raporda heyetin sanık hakkında şüpheye dayanan birtakım görüş ve beyanları dışında, bu suça iştirak ettiğine dair hiçbir delilin bulunamadığını iddia ederek, "Bilirkişinin şüpheden uzak delilleri bildirme görevi vardır." diye konuştu.

Sanık Yıldız'ın avukatı ise bilirkişi raporuna diyecek bir şeyleri olmadığını ifade ederek, "Aleyhte hususları kabul etmiyoruz. Maktullerin kullanmış oldukları telefonların üzerinden parmak izi incelenmesi yaptırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Bilgin, Yıldız ve Işık hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 6'şar yıldan 26'şar yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanık Yıldız, esas hakkındaki savunmasını avukatının yapacağını, sanık Işık ise bir diyeceğinin olmadığını ifade etti.

Sanıklar Işık ve Yıldız'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TEM otoyolundaki tır parkında 26 Şubat 2015'te doktor Emine Küçük (42) ile ilaç mümessili Mustafa Bayrak'ın (31) cesetleri bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan Mahmut Işık, Muhammed Ali Yıldız ve Murat Bilgin tutuklanmıştı.

Sanık Bilgin, bir önceki duruşmada adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.



