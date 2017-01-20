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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'nın ikinci kadınlar plajında çalışmalar sürüyor

20 Ocak 2017 Cuma, 16:23
Antalya'nın ikinci kadınlar plajında çalışmalar sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin kesiştiği Uğrak mevkisinde yapılan kadınlar plajında çalışmalar sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ilkini 2014'te Konyaaltı ilçesi Sarısu mevkisinde açtığı Kadınlar Plajı, gelen yoğun talep üzerine Alanya ve Gazipaşa'nın buluşma noktası olan Uğrak mevkisinde de hizmete girecek. Yaz sezonunda kapılarını kadın ziyaretçilere açacak plajda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Alanya merkezine 35 kilometre, Gazipaşa'ya ise 15 kilometre mesafedeki plajın çevre istinat duvarları tamamlandı. Yaklaşık 700 bin liraya mal olacak Kadınlar Plajı'nın çevre düzenlemesine de önümüzdeki günlerde başlanacak.

Plajdan, bölgeye yakın olan Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçesinde yaşayan kadınlar da faydalanabilecek. Kadınlar Plajı'na, Sarısu'da olduğu gibi yabancı turistlerin de rağbet göstermesi bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi, kadınların plaja rahat ulaşabilmesi Alanya ve Gazipaşa merkezinden yarım saat arayla ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.

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