DEAŞ tarihi Palmira kentinin bir bölümünü yıktı

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ANKARA (AA) - Suriye'de, terör örgütü DEAŞ'ın, Humus'un doğusundaki tarihi Palmira şehrinde bulunan antik Roma eserlerine zarar verdiği bildirildi.

Beşşar Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA'ya göre, antik Palmira (Tedmur) kentini 40 gündür elinde tutan terör örgütü DEAŞ, dün kentteki antik Roma tiyatrosunun ön sahnesini ve tetrapilon anıtını yerleştirdiği patlayıcılarla yıktı.

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün (UNITAR) insani kriz yaşanan yerlerde uydu görüntüleriyle analiz yapan programı UNOSAT'ın yayımladığı görüntüler, tarihi kentteki yıkımı doğruladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Genel Direktörü Irina Bokova, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu yıkımın savaş suçu oluşturduğunu, Suriye halkı ve tüm insanlık için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

UNESCO, uluslarası toplumu kültürel yok etmeye karşı birlikte durmaya çağırdı.

Terör örgütü DEAŞ, 11 Aralık 2016'da Humus'un doğusundaki tarihi Palmira şehrinin kontrolünü ikinci kez ele geçirmişti. Örgüt ilk olarak 20 Mayıs 2015'te yoğun çatışmaların ardından Palmira antik kentinin kontrolünü sağlamış, geçen mart ayında da rejim güçleri kenti geri almıştı.

Suriye'deki iç savaştan önce Palmira, ülkenin en önemli turistik merkezlerinden biriydi. Her yıl binlerce turist, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 1980'de giren antik kenti görmek için bölgeye geliyordu. Kent, 2013 yılında Tehlike Altındaki Dünya Mirası listesine dahil edilmişti.