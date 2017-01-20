Çankırılı çocuklar Halepli yaşıtları için sahneye çıktı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Kulübü öğrencileri, düzenledikleri dönem sonu gösterisinin gelirini Halepli yaşıtları için bağışladı.

Halepli çocuklara destek olmak isteyen çocuk kulübü üyesi öğrenciler, Çankırı Belediyesi Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde dönem sonu gösterisi düzenledi. Gösteri için satılan 350 biletten elde edilen 3 bin 500 lira Halepli çocuklara ulaştırılmak üzere Türk Kızılayının hesabına yatırıldı.

Belediye Başkanı İrfan Dinç, programda yaptığı konuşmada, Halep'te yaşanan zulme çocukların duyarsız kalmadığını söyledi.

Yeni neslin duyarlılığının üst seviyede olduğunu vurgulayan Dinç, şöyle konuştu:

"Çocukların hiç tanışmadıkları, isimlerini bilmedikleri ama zulmü görmüş ve acıyı yaşamış masum insanlara gösterdikleri duyarlılık, gelecek nesle duyduğumuz güvenin adeta göstergesidir. Yavrularımız öyle bir bilinçle yetişiyor ki dünyanın öbür ucundaki kardeşimizin ayağına diken batsa rahatsız olan bir medeniyetin evlatlarıyız. Maalesef bizim coğrafyamız kan, gözyaşı, zulüm coğrafyası haline gelmiştir. Yavrularımız bu coğrafyadaki Halepli kardeşlerini düşünerek güzel bir program hazırladı. Programdan elde edilen gelir Kızılay hesabına yatırıldı. Yavrularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum."

Programda öğrenciler keman, gitar, piyano, bağlama, melodika çaldı. Oluşturulan koroda birbirinden güzel türküler söyleyen öğrenciler, salonu dolduranların beğenisini topladı.