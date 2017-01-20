Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

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SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Zanlıların adliyeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İhraç edilen ve muhtelif tarihlerde yapılan eş zamanlı operasyonda Siirt'te yakalanarak adli makamlara sevk edilen bir öğretmen tutuklandı, 3 öğretmen hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir öğretmen ise serbest bırakıldı. Ayrıca görevdeyken gözaltına alınan bir infaz koruma memuru hakkında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı verildi."

