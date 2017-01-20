Pakistan Borsası'nın yüzde 40'ı Çinli konsorsiyuma satıldı

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KARAÇİ (AA) - Pakistan'da, ülkenin 3 büyük borsası olan Karaçi, İslamabad ve Lahor'un birleşmesinden oluşan Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'nın yüzde 40 hissesi 85 milyon dolar karşılığında Çinli konsorsiyuma satıldı.

Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar, Karaçi'de düzenlenen törende, anlaşmayı kamuoyuna duyurdu.

Satış sonrası konsorsiyumda yer alan Çin Vadeli İşlemler Borsası, Şanghay Menkul Kıymetler Borsası ve Şenzen Menkul Kıymetler Borsası, hisselerin yüzde 30'una sahip olurken, Pakistan merkezli Çin Pakistan Yatırım Şirketi ve Pakistan bankası Habib Bank, yüzde 5'er hisseyle kalan yüzde 10'u paylaştı.

Törende konuşan Çin'in Pakistan Büyükelçisi Zhao Lijian, anlaşmanın iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, ülkesinin, kalkınma çabalarında daima Pakistan'ın yayında olacağını vurguladı.

Anlaşma, iki ülke arasında son dönemde giderek artan ekonomik ilişkilerin yansıması niteliğinde. İki ülke Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesi kapsamında Pakistan'ın güney batı sahilindeki Gavadar limanını kara yolu, demir yolu ve boru hattı projeleriyle Çin'e bağlama konusunda anlaşmaya varmıştı. Projenin toplamda 46 milyar dolara mâl olacağı belirtiliyor.











