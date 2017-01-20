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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

20 Ocak 2017 Cuma, 16:58
Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi üzerindeki bir banka şubesine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle bankada bulunan Zeki Akgün'e silahla saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Akgün, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen Özel Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, banka içerisine güvenlik şeridi çekti ve çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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