Eşiyle kayınvalidesini öldürdü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir kişi, boşanma davası süren eşi ile kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Düzköy köyü Güce ilçe yol ayrımında C.K. ile boşanma davası süren eşi Ayşe K. ve kayınvalidesi Neriman T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C.K, eşi ile kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.
Ayşe K. ve Neriman T.'nin cesetleri Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, firar eden C,K.'nın yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.