20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eşiyle kayınvalidesini öldürdü

20 Ocak 2017 Cuma, 16:58

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir kişi, boşanma davası süren eşi ile kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Düzköy köyü Güce ilçe yol ayrımında C.K. ile boşanma davası süren eşi Ayşe K. ve kayınvalidesi Neriman T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.K, eşi ile kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.

Ayşe K. ve Neriman T.'nin cesetleri Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, firar eden C,K.'nın yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da eşiyle kayınvalidesini öldüren zanlı yakalandı
YEREL

GİRESUN'DA EŞİYLE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI

Giresun'daki jandarma karakoluna yönelik saldırı
YEREL

GİRESUN'DAKİ JANDARMA KARAKOLUNA YÖNELİK SALDIRI
Giresun'da 77 bin 586 öğrenci karne sevinci yaşadı.
YEREL

GİRESUN'DA 77 BİN 586 ÖĞRENCİ KARNE SEVİNCİ YAŞADI.
Giresun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GİRESUN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Giresun'da 'çocuk polisler' görevde
YEREL

GİRESUN'DA 'ÇOCUK POLİSLER' GÖREVDE
Gedikkaya, yamaç paraşütünün yeni adı olacak.
YEREL

GEDİKKAYA, YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN YENİ ADI OLACAK.