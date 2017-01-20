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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı

20 Ocak 2017 Cuma, 17:00

ERZİNCAN (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, istihdam hayatında yaşanan sıkıntılardan dolayı çalışma hayatında milli seferberlik ilan ettiklerini belirtti.

ÇSGB ile bağlı ve ilgili kurumların bürokratları, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu.

ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Arat, SGK il Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bir süreden beri devam eden ekonomik sıkıntılardan dolayı milli seferberlik başlattıklarını aktaran Arat, "Bunun bir kısmı küresel kaynaklı, bir kısmı da ülkemizdeki ekonomik hareketlilikten kaynaklanan durumdur. Çalışma ziyaretlerimiz, buna ilişkin bir çözüm üretme çabasıdır."

İŞKUR ve işbaşı eğitim programları kapsamındakiler, toplum yararına çalışanlar ve asgari ücretli çalışanlarla bir araya gelerek genel sorunları değerlendireceklerini ifade eden Arat, tespit edilen sorunlar için çözüm yolları arayacaklarını söyledi.

Arat, işsizlik oranlarının son aydaki artışla yüzde 11,8 seviyelerine geldiğini anımsatarak bu geçici dönemin nasıl atlatılacağı noktasında bunun planlamasını yapmak istediklerini kaydetti.

Arat ve beraberindekiler, Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerini ziyaret ederek çalışanlar ve sahipleriyle görüştü.

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