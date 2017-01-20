GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması

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SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu, meslekten ihraç edilen 9 emniyet çalışanından 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün emniyet yapılanmasına yönelik 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürleri K.K. ve Ş.Ö, 3. sınıf emniyet müdürleri A.R.G. ve F.İ.S, 4. sınıf emniyet müdürü S.B, komiser yardımcısı T.İ. ile polis memurları A.A. ve A.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.K, A.R.G, T.İ. ve S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ş.Ö, F.İ.S, A.A. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltına alınan polis memuru İ.E. ise emniyetten serbest bırakıldı.

Samsun merkez ve Terme ilçesi ile İstanbul'da, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik 17 Ocak'ta önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında rütbelilerin de bulunduğu, meslekten ihraç edilen 9 emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenirken, adreslerdeki aramalarda bulunan dijital verilere el konulmuştu.