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Silopili öğrencilere karne hediyesi

20 Ocak 2017 Cuma, 17:20
Silopili öğrencilere karne hediyesi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çiçekli köyündeki ilk ve ortaokulunu ziyaret eden İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti, öğrencilere karne hediyesi olarak oyuncak dağıttı.

Silopi ilçesine bağlı Çiçekli köyü İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Demirtaş ve Bilgi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi Tuna Bekleviç başkanlığındaki heyet katıldı.

Heyet üyeleri öğrencilere karne hediyesi olarak oyuncak verdi.

Bekleviç, 4,5 aydır Anadolu'nun birçok farklı şehrini gezdiklerini belirterek, Silopi'de bulunmanın kendileri için çok özel olduğunu söyledi.

Ziyaretlerini öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını arttırmayı, öğrencilere ise yalnız olmadıklarını hissettirmek için yaptıklarını anlatan Bekleviç, şöyle konuştu:

"Batıdan daha çok heyetin buralara gelmesi gerekiyor. Hem bu bölgeye moral motivasyonunu artıracak bir etkisi olacaktır hem de buradaki insanlara önemli ölçüde bir katkı sağlamak olarak değerlendirilebilir. İnsanlar bizim insanlarımız ve biz birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz. Farklı renkleri ile öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize ve burada yaşayan halkımıza destek olmak bence Türkiye Cumhuriyetinde en önemli görevlerinden birisidir. Hassas dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde bu birlik beraberliğimizin ne kadar güçlü tutarsak bu bölge için de ülkemiz için de her yöremiz için de faydalı olacaktır."

Demirtaş ise İstanbul'dan gelerek öğrencilere karne ve hediye dağıtan heyete teşekkür etti.



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